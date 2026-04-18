Wenn Andi Langenhan den Blick über die 1354,5 Meter lange Oberhofer Kunsteisbahn schweifen lässt, ist die Begeisterung sofort spürbar. Ob früher als Aktiver oder heute als Trainer: Für den 41-Jährigen aus Oberhof ist die Anlage bis heute ein besonderer Ort – vertraut, inspirierend und voller Möglichkeiten. „Die Bedingungen hier sind außergewöhnlich – kurze Wege, vielseitige Trainingsmöglichkeiten und eine besondere Atmosphäre bei den Heim-Weltcups“, sagt Langenhan. „Viele internationale Trainerkollegen sind beeindruckt von dem, was sie hier vorfinden. Und wir dürfen es unser Zuhause nennen.“