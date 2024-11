Rennrodeln: Wer schafft es ins Weltcup-Team?

„Timon hat in Altenberg unsere Jungs am Starteck eiskalt erwischt“, so Langenhans Andi. Ja, das Altenberger Starteck hatte schon so Manchem bei den Weltmeisterschaften im Januar schwer zu schaffen gemacht. Umso beeindruckter zeigte sich Langenhan von seinem Doppel Orlamünder/Gubitz. Hannes und Paul ließen in Altenberg nichts anbrennen und die mehrfachen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt hinter sich. In Sigulda war das neue Thüringer Top-Doppel, das in der vergangenen Saison auf seiner Oberhofer Heimbahn den ersten Weltcupsieg bejubeln durfte, Dritte. Aber auch Toni Eggert, zweifacher olympischer Medaillengewinner an der Seite des Suhlers Sascha Benecken, und sein neuer Doppelpartner Florian Müller ließen als neu zusammengestellte Fahrkombi schon einiges gucken, als sie zunächst in Sigulda Zweite wurden und nun Dritte in Altenberg. „Eggert/Müller beweisen sich schon ganz gut“, so das vorläufige Fazit von Andi Langenhan, der die beiden aus Sachsen-Anhalt und Sachsen in Oberhof, Thüringen betreut.