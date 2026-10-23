„Wir haben den Robert einfach seit März im Keller eingeschlossen und ihn jetzt im Oktober wieder rausgelassen.“ Wen und was Andi Langenhan, Trainer der Oberhofer Rennrodel-Trainingsgruppe, da meinte, ist schnell erklärt. Schlittentechniker Robert Eschrich ist der Eingeschlossene gewesen. Aber warum wurde er verbannt? Um an Systemen zu tüfteln, die den neuen Regularien des internationalen Rennrodel-Verbandes (Fil) entsprechen und die fahrbaren Untersätze zugleich möglichst schnell machen.