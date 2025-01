Rennrodeln: Pechvogel Nößler verpasst die EM

Mehr Pech geht kaum: Die deutschen Rennrodler können bei der Europameisterschaft an diesem Wochenende in Winterberg nur mit einem Trio statt wie gewohnt mit einem Quartett antreten. Grund dafür ist die unerfreuliche Tatsache, dass sich David Nößler am vergangenen Wochenende bei seinem heftigen Bandeneinschlag im zweiten Lauf des Weltcups in Altenberg den Mittelfuß gebrochen hat. Somit fällt der Thüringer laut einer Mitteilung des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) „für die nächsten Wochen aus“.