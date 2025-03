Am Ende flossen dann sogar noch Tränen und die Stimme von Paul Gubitz begann zu zittern. So gerührt waren er und Doppelpartner Hannes Orlamünder auf der Bühne von diesen Mittagsstunden im Zella-Mehliser Sonnenschein, der durch die Fenster der „Arena Schöne Aussicht“ in die Sporthalle fiel. So viel Ehre für das Rennrodel-Doppel aus der Ruppbergstadt, das doch überhaupt nicht gern im Rampenlicht steht.