Rennrodeln: Olympia-Generalprobe 2026 am Königssee

Die FIL verkündete am Montag ungewöhnlich früh den kompletten Wettkampfkalender für die Olympiasaison, deren Höhepunkt die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) sein werden. Die olympischen Schlittenwettbewerbe bleiben indes ein Thema mit Konfliktpotenzial: Gegen den ausdrücklichen Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hatte Italien nach einigem Hin und Her den millionenschweren Neubau der Bahn in Cortina beschlossen. Das IOC äußerte große Bedenken, ob das Projekt wie vorgesehen bis März 2025 fertiggestellt werden kann. In anstehenden Winter ist Oberhof gleich zweimal Weltcup-Gastgeber: Vom 13. bis 15. Dezember 2024 und vom 24. bis 26. Januar 2025.