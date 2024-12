Rennrodeln: Österreichische Lehrstunde beim deutschen Heimrennen

Oberhof - Deutschlands Rodel-Männer sind auch beim Heim-Weltcup in Oberhof den Österreichern hinterhergefahren. Eine Woche nach der Pleite in Innsbruck gab es auch in Thüringen für den dreimaligen Olympiasieger Felix Loch sowie Gesamtweltcup-Sieger Max Langenhan nichts zu holen.