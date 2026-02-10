Schade, schade: Merle Fräbel vom Rodelteam Suhl hat sich nach mehreren dicken Patzern im dritten Lauf des olympischen Rennrodel-Wettbewerbs aus dem Medaillenplätzen verabschiedet. Um es doch noch zu schaffen, müsste im vierten Durchgang im Cortina Sliding Centre ein kleines Wunder geschehen. Nach dem völlig vermasselten Lauf hat Fräbel fast anderthalb Sekunden Rückstand auf die Führende und liegt auf Platz 10, ohne Chance auf einen vorderen Platz.