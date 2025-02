Bei der Junioren-WM im Rennrodeln dominierte die Thüringer Fraktion mit zehn Talenten das deutsche Teilnehmerfeld und setzte auf der Bahn einige Ausrufezeichen. Niklas Zehner wurde Neunter im Einzel der Junioren, bei den Juniorinnen gingen drei Thüringer Athletinnen an den Start. Helena Trampe belegte Platz 10, Antonia Pietschmann holte Bronze und Silber ging an Josephine Buse (SV Ilmtal Manebach). Im Zweisitzer der Junioren ging Platz 2 an Louis Grünbeck/Maximilian Kührt. Im Juniorinnen-Doppel konnte das Duo Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (RT Suhl/RSV Schmalkalden) ihren WM-Titel verteidigen. Die Gold- und Silber-Mädels Josephine, Elisa-Marie und Pauline stellen sich ganz charmant und gut gelaunt den Fragen.