Rennrodeln in St. Moritz: Thüringer Talente fahren um WM-Titel

Einziger personeller Wermutstropfen ist laut Sartors Aussage der verletzungsbedingte Ausfall von Medaillenanwärterin Anka Jänicke. Die 19-Jährige vom WSV Königssee wird durch die drei Jahre jüngere Thüringerin Helena Trampe ersetzt, für die der Wettbewerb in den Alpen vorrangig ein Hineinschnuppern sein soll. Gute Aussichten auf eine vordere Platzierung darf sich das Doppel Storch/Patz ausrechnen, das am vergangenen Wochenende beim Oberhofer Weltcup am Start war und Platz sechs belegt hatte.