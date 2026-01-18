Rennrodeln in Oberhof: Doppelsitzer Wendl/Artl sind Europameister

Oberhof - Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt sind zum fünften Mal Rodel-Europameister geworden. Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern holten sich den ersten EM-Titel seit 2019 vor Toni Eggert und Florian Müller. Die WM-Dritten setzten sich bei den auch als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfen souverän durch. "Unvorstellbar. Mir fehlen die Worte", sagt Tobias Wendl im ZDF. "Die Stimmung war unglaublich, richtig schön", sagte Arlt.