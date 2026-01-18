Oberhof - Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt sind zum fünften Mal Rodel-Europameister geworden. Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern holten sich den ersten EM-Titel seit 2019 vor Toni Eggert und Florian Müller. Die WM-Dritten setzten sich bei den auch als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfen souverän durch. "Unvorstellbar. Mir fehlen die Worte", sagt Tobias Wendl im ZDF. "Die Stimmung war unglaublich, richtig schön", sagte Arlt.
Rennrodeln in Oberhof Doppelsitzer Wendl/Artl sind Europameister
dpa 18.01.2026 - 12:35 Uhr