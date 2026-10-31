Max Langenhan hatte keine Zeit. „Ich muss schnell noch nach Erfurt“, sagte der Doppel-Olympiasieger im Vorbeigehen und sprang mit den Teamkollegen in den wartenden Mannschaftsbus zum Starthaus. Ansonsten ging es am Freitagvormittag in Oberhof total entspannt zu beim dritten Weltcup-Selektionsrennen der nahezu komplett versammelten deutschen Rennrodel-Elite. Binnen 90 Minuten hatten die nur acht Männer, fünf Frauen, fünf Herren- und zwei Damen-Doppel ihre beiden Läufe bei sechs Grad und leichtem Nebel absolviert. Ja, selbst im goldenen Rennrodellager ist die Spitze ganz, ganz fein, aber eben auch relativ klein.
Rennrodeln Hilfe von der Olympiasiegerin
Thomas Sprafke 31.10.2026 - 07:45 Uhr