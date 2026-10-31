Max Langenhan hatte keine Zeit. „Ich muss schnell noch nach Erfurt“, sagte der Doppel-Olympiasieger im Vorbeigehen und sprang mit den Teamkollegen in den wartenden Mannschaftsbus zum Starthaus. Ansonsten ging es am Freitagvormittag in Oberhof total entspannt zu beim dritten Weltcup-Selektionsrennen der nahezu komplett versammelten deutschen Rennrodel-Elite. Binnen 90 Minuten hatten die nur acht Männer, fünf Frauen, fünf Herren- und zwei Damen-Doppel ihre beiden Läufe bei sechs Grad und leichtem Nebel absolviert. Ja, selbst im goldenen Rennrodellager ist die Spitze ganz, ganz fein, aber eben auch relativ klein.