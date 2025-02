Rennrodeln: Doppelsieg beim Junioren-Weltcup in Oberhof

Beim Junioren-Weltcup der Rennrodler haben die deutschen Fahrer einen Doppelsieg gefeiert. Marco Leger, der im Januar beim Weltcup in Oberhof schon höhere Weihen erfahren durfte, siegte am Wochenende an gleicher Stelle. Dahinter landete Niklas Zehner (RRV Sonneberg/Schalkau) auf Rang zwei. Zehner hatte sich im zweiten Lauf noch von Zwischenrang Rang drei vorgekämpft. Bronze in Oberhof ging an den Österreicher Noah Kallan, der im ersten Lauf noch mit der Bestzeit glänzte, im finalen Durchgang aber auf drei zurückfiel. Der abschließende Teamwettkampf mit Antonia Pietschmann, Leger und dem Doppel Silas Sartor/Liron Raimer ging ebenfalls an die deutschen Gastgeber, die 0,182 Sekunden vor Lettland ins Ziel retteten.