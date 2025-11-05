Die ersten Sieger des Olympia-Winters der Rennrodlerinnen und Rennrodler heißen Felix Loch, Merle Fräbel, Wendl/Arlt und Eitberger/Matschina.
Rennrodeln Die ersten Sieger des Olympia-Winters stehen fest
Claudia Fehse 05.11.2025 - 17:12 Uhr
Die Rennrodler haben das erste von mehreren Olympia-Quali-Rennen hinter sich. Aus Thüringer Sicht gibt es durchaus kleinere Überraschungen.
