Im normalen Leben arbeitet Matthias Glawe als Schwimmbadleiter in Vacha. Außerhalb der Saison ist er als Minijobber in seinem erlernten Beruf als Elektriker unterwegs. Am Sonntagvormittag er hat den Schnuppertag in der 1354 Meter langen Eisrinne in Oberhof als Eismeister absolviert. „Für mich ist das totales Neuland“, sagt er. „Aber es interessiert mich, wie es gemacht wird. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass ich als Saisonkraft mit einsteigen kann.“ Satte 17 Jahre lang war er auf Montage unterwegs. Doch dann hat er eben Bock auf etwas anderes bekommen. Warum also nicht auch mal ausprobieren, was und wie die Bahn-Crew anpackt.