Rennrodel-WM in Whistler: Langenhan/Taubitz machen die 10 voll

„Mit Gold ins WM-Wochenende zu starten, ist natürlich richtig schön“, sagte Julia Taubitz: „Ich hatte Glück, dass der Max so einen guten Lauf runtergezimmert hat, denn ich habe ein bisschen Zeit liegen lassen.“ Max Langenhan, der vor Taubitz gestartet war, schloss sich ihr an: „Es macht einen Riesenspaß, auf alle Fälle ein cooler Start in die WM.“ Für Langenhan war es vierte WM-Gold seiner Karriere, für Taubitz bereits das sechste.