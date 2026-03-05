Rennrodel-Weltcup: Termine für Oberhof stehen fest

Der Rennrodel-Weltverband Fil hat erstmals in seiner Historie einen Wettkampfkalender veröffentlicht, der eine Vier-Jahres-Periode bis zu den nächsten Olympischen Spielen abdeckt. Damit herrscht auch für den stark frequentierten Oberhofer Eiskanal Planungssicherheit bis 2030. Die kommenden Weltcups am Rennsteig finden zu folgenden Terminen statt: 22. bis 24. Januar 2027, 21. bis 23. Januar 2028, 19. bis 21. Januar 2029 und 18. bis 20. Januar 2030, womit der letztgenannte Wettbewerb zur Generalprobe für die Winterspiele in Nizza und den französischen Alpen wird.