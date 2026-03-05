 
Termine für Oberhof stehen fest

Der Weltverband veröffentlicht einen Vier-Jahres-Kalender mit den wichtigsten Terminen bis 2030. Fil-Präsident Einars Fogelis spricht von einem klaren Zeichen für Verlässlichkeit.

Rennrodel-Weltcup: Termine für Oberhof stehen fest
Viermal im Weltcupkalender vertreten: Der Oberhofer Eiskanal. Foto: imago/Funke Foto Services

Der Rennrodel-Weltverband Fil hat erstmals in seiner Historie einen Wettkampfkalender veröffentlicht, der eine Vier-Jahres-Periode bis zu den nächsten Olympischen Spielen abdeckt. Damit herrscht auch für den stark frequentierten Oberhofer Eiskanal Planungssicherheit bis 2030. Die kommenden Weltcups am Rennsteig finden zu folgenden Terminen statt: 22. bis 24. Januar 2027, 21. bis 23. Januar 2028, 19. bis 21. Januar 2029 und 18. bis 20. Januar 2030, womit der letztgenannte Wettbewerb zur Generalprobe für die Winterspiele in Nizza und den französischen Alpen wird.

„Damit setzen wir ein klares Zeichen für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit im internationalen Rodelsport“, sagte Fil-Präsident Einars Fogelis. Der langfristige Kalender soll Athletinnen und Athleten, Veranstaltern und Medienpartnern maximale Planungssicherheit bieten.

Der Auftakt zur Saison 2026/27 erfolgt Ende November in Winterberg, ehe im Dezember eine Rückkehr auf die Olympiabahnen in Pyeongchang (Südkorea) und Yanqing (China) ansteht. Der Eiskanal in Cortina d’Ampezzo, in dem die deutschen Asse zuletzt kräftig olympisches Edelmetall geschürft hatten, gehört bis 2030 dreimal zum Weltcup-Programm.