Rennrodel-Weltcup in Oberhof: Zella-Mehliser Duo diesmal auf Rang zwei

Für das Zella-Mehliser Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz hat es nicht zur Oberhofer Titelverteidigung gereicht, dennoch freuten sich die beiden Rennrodler über Platz zwei beim Weltcup am Rennsteig. „Mit den beiden Läufen sind wir nicht so zufrieden, mit dem Platz, der dabei rausgesprungen ist, aber umso mehr“, sagte Pilot Orlamünder. Zusammen mit Gubitz hatte er im vergangenen Dezember in Oberhof den ersten „richtigen“ Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. In der Saison zuvor war ihnen, ebenfalls auf ihrer Oberhofer Heimbahn, ein Erfolg in der Sprint-Disziplin gelungen.