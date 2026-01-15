Üblicherweise zu Saisonbeginn, wenn die Rennrodelbahn in Oberhof für den Winter vereist wird, kommen auch Folien von Sponsoren ins Eis. Dies im Laufe des Winters nachzuholen, sei mit einem ziemlichen Aufwand verbunden, erklärt Michael Panse, Sprecher des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes. Seit 6. Januar ist in Kurve 6 eine neue Werbung sichtbar. Die Landesregierung hat die eingestellte Werbekampagne „Das Grüne Herz“ wiederbelebt und wirbt auch im Sport für die Vorzüge Thüringens. In die fünf Oberhofer Weltcups in diesem Monat hat sie insgesamt 250.000 Euro investiert. Die Werbekampagne „Das Grüne Herz“ ist auf Banden, Start- und Zieltoren und eben auch als Untereiswerbung in der Kurve 6 der Oberhofer Rennrodelbahn zu sehen.