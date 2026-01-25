Vor allem für die Hinterfrau muss es eine extrem große Erleichterung gewesen sein. Mit ihrer ehemaligen Pilotin Luisa Romanenko erlebte Pauline Patz im November 2022 einen echten Horrorsturz, als sie mit den Füßen voran in die Holzverkleidung der erst wenige Minuten zuvor für die Wochen später anstehende Weltmeisterschaft neu eröffneten Oberhofer Rennrodelbahn krachten. Patz kam einigermaßen glimpflich davon, Romamanko aber brach sich beide Beine, ihre Karriere war beendet.