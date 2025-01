Was war passiert? Nach der zweiten Fahrt beim Weltcup in Oberhof wollte Orlamünder noch einmal extra schön und wohl auch extra elegant posieren, schmiss sich vor den Fotografen in Pose – rutschte prompt nach hinten weg und landete unsanft auf seinem Steißbein. Er war gerade auf dem Rückweg von einem Kuss für seine Freundin Annika Drazek, der ehemaligen Bob-Anschieberin.