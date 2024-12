„Das ist natürlich genial“, freute sich Orlamünder über den Sieg auf der Heimbahn, der in überzeugender Manier mit Bestzeiten in beiden Läufen gelang. „Der erste Lauf war richtig gut. Im zweiten mussten wir ein bisschen zittern, aber am Ende hat es gereicht.“ Der Erfolg gewinnt noch an Wert, wenn man bedenkt, dass beide Rennrodler in den vergangenen Tagen mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Orlamünder ging mit einem schmerzenden Fuß ins Rennen, Gubitz kämpfte mit einem angeschlagenen Finger.