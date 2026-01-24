 
Rennrodel-Weltcup in Oberhof „Oh Gott, was geht denn hier ab?“

Das junge Südthüringer Doppel Storch/Patz sorgt für eine kleine Sensation.

Wir haben es geschafft: Elisa Storch und Pauline Patz. Foto: Christian Heilwagen

Am Ende wussten sie gar nicht, wie ihnen geschieht. Das Rennrodel-Doppel Elisa Storch und Pauline Patz hat beim Weltcup in Oberhof für eine kleine Sensation gesorgt. Hinter den siegreichen Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp kamen sie auf Platz zwei – ihr bestes Weltcup-Resultat der Karriere. „Ich habe eben zur Pauline gesagt, du wie war die Fahrt eigentlich? Ich habe im Ziel nur die 1 gesehen und gedacht, oh Gott, was geht denn hier ab“, erzählte Storch. „Wir sind superglücklich, wir hätten es nicht erwartet. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, ergänzte Patz.

Storch/Patz gehören erst seit dieser Saison fest zum deutschen Weltcup-Team. In den vergangenen Wochen und Monaten kämpften sie sich Schritt für Schritt immer näher an die Weltspitze heran. Erst am vergangenen Wochenende hatten sie auf ihrer Oberhofer Heimbahn Rang fünf geholt, bei der vorherigen Weltcup-Station in Winterberg war es sogar der vierte. Nun also der vorläufige Höhepunkt. „Das ist definitiv der schönste sportliche Moment in unserem Leben“, sagte Elisa Storch. „Es ist so schön, dass wir jetzt endlich mal zeigen konnten, was wir können.“

Auf Rang drei landeten die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer, dahinter Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal, die in der Vorwoche noch mit dem EM-Titel und Bahnrekord geglänzt hatten. Sie patzten in Kurve neun. Die beiden Olympia-Fahrerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina erwischte es noch heftiger. Das Duo aus Ilmenau und Bad Feilnbach war in Kurve 14 gestürzt, trat aber dennoch zum zweiten Lauf an. Für sie blieb nur Rang 14.