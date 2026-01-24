Rennrodel-Weltcup in Oberhof: „Oh Gott, was geht denn hier ab?“

Am Ende wussten sie gar nicht, wie ihnen geschieht. Das Rennrodel-Doppel Elisa Storch und Pauline Patz hat beim Weltcup in Oberhof für eine kleine Sensation gesorgt. Hinter den siegreichen Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp kamen sie auf Platz zwei – ihr bestes Weltcup-Resultat der Karriere. „Ich habe eben zur Pauline gesagt, du wie war die Fahrt eigentlich? Ich habe im Ziel nur die 1 gesehen und gedacht, oh Gott, was geht denn hier ab“, erzählte Storch. „Wir sind superglücklich, wir hätten es nicht erwartet. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, ergänzte Patz.