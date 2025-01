Rennrodel-Weltcup in Oberhof: Kohala, Prock und Heim-Doppel

Svante Kohala aus Schweden, Hannah Prock aus Österreich sowie das Duo Moritz Jäger und Valentin Steudte im Doppelsitzer haben den Nationencup im Rahmen des Rennrodel-Weltcups in Oberhof gewonnen. Kohala holte sich in einem spannenden Rennen der Männer-Einsitzer im hart umkämpften Feld aus 32 Startern, die um 18 Startplätze im Weltcup kämpften, den Sieg. Mit einer fehlerfreien Leistung sicherte sich Kohala mit einer Laufzeit von 43,609 Sekunden den Sieg und zeigte auf der anspruchsvollen Oberhofer Strecke außergewöhnliche Kontrolle und Schnelligkeit. Australiens Alexander Ferlazzo und der US-Amerikaner Jonathan Gustafson komplettierten das Podest. „Das ist mein erster Nationencup-Sieg. Ich freue mich sehr über meinen guten Lauf. So erfolgreich bin ich noch nie in ein Weltcup-Wochenende gestartet“, sagte Sieger Kohala.