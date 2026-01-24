Rennrodel-Weltcup in Oberhof: Im Blindflug zum 60. Weltcupsieg

Besser kann man sich nicht in Richtung Olympia nach Cortina d’Ampezzo verabschieden. Die Rennrodel-Altmeister Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Oberhof ihren 60. Weltcupsieg im Doppelsitzer verbucht. Und das in eindrucksvoller Manier: Die sechsmaligen Olympiasieger fuhren im ersten Lauf in 41,274 Sekunden einen Bahnrekord und verwiesen die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl mit 0,152 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Im zweiten Lauf raste das Duo praktisch im Blindflug die Bahn hinab, da Obermann Wendl Augenprobleme hatte.