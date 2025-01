Rennrodel-Weltcup in Oberhof: Glück im Unglück für David Nößler

Der 23-Jährige, der für den RSV Schmalkalden startet, hatte sich im Erzgebirge bei einem heftigen Bandeneinschlag im zweiten Lauf den Mittelfuß gebrochen. Bereits in der vergangenen Woche war die EM in Winterberg ohne ihn über die Bühne gegangen. „Es ist in Kurve 12/13 passiert. Es war eigentlich kein richtiger Sturz, ich bin nur richtig blöd in die Bande gekracht. Als ich im Ziel aufstehen wollte, habe ich schon gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt“, erläutert Nößler sein Missgeschick im Erzgebirge.