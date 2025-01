Alles wie gewohnt zum Auftakt des Rennrodel-Weltcups in Oberhof: Im Doppel der Frauen ist der Sieg nach Österreich gegangen, genauer gesagt an Selina Egle/Lara Kipp. Sie haben damit sechs der bisherigen sieben Saisonrennen gewonnen, nur beim ersten Weltcup in Lillehammer mussten sie sich mit einem Platz abseits des Podestes begnügen.