Georg „Schorsch“ Hackl fackelt nicht lange. Er greift beherzt zu und entscheidet sich für Senf zur Thüringer Bratwurst. Damit hat er aus Sicht der Einheimischen alles richtig gemacht. „So was Gutes gibt’s bei uns nicht“, verrät der Wahl-Österreicher, der sein verspätetes Frühstück am späten Samstagnachmittag an der Verkaufshütte des Suhler Rodelteams genießt. Bevor er es sich jedoch schmecken lässt, gratuliert er dem Verein zum Erfolg. Nur Minuten vorher hatte Elisa Storch, die für die Suhler an den Start geht, im Doppelsitzer den zweiten Platz geholt.
Rennrodel-Weltcup in Oberhof Dem Hackl Schorsch geht’s um die Wurst
Anica Knies 25.01.2026 - 11:13 Uhr