Zwei Wettbewerbe, jeder auf seine Art eine Blaupause der bisherigen Saison. Das Männer-Doppel Hannes Orlamünder und Paul Gubitz im Pech. Die beiden Zella-Mehliser verpassten die Olympia-Qualifikation, im Weltcuprennen fehlten ihnen dreitausendstel Sekunden aufs Podest und die drittplatzierten Österreicher Juri Gatt und Riccardo Schöpf. Das Frauen-Doppel mit der Ilmenauerin Dajana Eitberger und ihrer Hinterfrau Magdalena Matschina musste zwar die Überlegenheit der Teamkolleginnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal anerkennen, sie dürfen aber in knapp drei Wochen beim Saisonhöhepunkt im italienischen Cortina um die Medaillen fahren. Da vorbehaltlich eines Nachrückerteams nur ein deutsches Frauen-Duo startberechtigt ist, werden die beiden anderen zum Zuschauen verdammt sein.