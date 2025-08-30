Der Buchdrucker hat in den vergangenen Jahren den Südthüringer Wäldern schwer zu schaffen gemacht und viele Fichten dahingerafft. Das trifft bedingt auf Floh-Seligenthal zu, wo die kommunalen Forsten zwar auch lichter geworden sind, die die Größe der Kahlschläge und die Höhe der Käferholzstapel jedoch überschaubar sind. „In diesem Jahr sieht es erheblich besser aus. Auch weil unser Förster Nico Lohfing da hinterher war, sich um die Aufarbeitung gekümmert hat“, sagt der erfreute Bürgermeister Ralf Holland-Nell. „Bislang sind 1500 Festmeter Käferholz zusammengekommen. 2024 waren es 4000.“