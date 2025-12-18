Wie steht es um die Wirtschaft im Euroraum?

Entgegen düsterer Prognosen hält sich die Wirtschaft im Euroraum trotz Zollstreits mit den USA robust. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zu, getragen von einstigen Krisenländern wie Spanien und Portugal sowie Frankreich, während Deutschland schwächelt. Ihre Prognose für das Wachstum im Euroraum hat die EZB bereits leicht auf gut ein Prozent erhöht.

Hat die EZB die Inflation im Griff?

Die nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgeuferte Inflation ist eingedämmt. Im November des laufenden Jahres lag die Teuerungsrate im Euroraum nach jüngsten Eurostat-Angaben bei 2,1 Prozent. Wichtigste Aufgabe der EZB ist es, für einen stabilen Euro zu sorgen und so die Kaufkraft der Menschen zu erhalten. Das Ziel sieht die EZB bei einer Inflationsrate von mittelfristig 2,0 Prozent erreicht.

Was heißt das alles für Sparer?

Die Tages- und Festgeldzinsen sind vergleichsweise niedrig. In der Regel können Anleger nicht die Inflation ausgleichen, die in Deutschland im November bei 2,3 Prozent lag. Ersparnisse verlieren daher an Wert.

Was sind die Folgen für Hausbauer und Immobilienkäufer?

Die Kreditzinsen hängen nicht direkt von den EZB-Leitzinsen ab, sondern orientieren sich an der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen. Da Investoren mit den Milliardenausgaben für Infrastruktur und Verteidigung eine steigende Staatsverschuldung in Deutschland erwarten, haben die Renditen dieser Papiere angezogen. In der Folge herrscht bei den Bauzinsen Aufwärtsdruck.