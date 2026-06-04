Eine Mehrheit der Berliner ist einer Umfrage im Auftrag des DOSB zufolge weiterhin für Olympische und Paralympische Spiele in der Hauptstadt. Im Vergleich zur ersten DOSB-Umfrage im März sank die Zustimmung allerdings um vier Prozentpunkte. Auf die Frage des Meinungsforschungsinstituts Dimap, ob man grundsätzlich eine Bewerbung Berlins um das Sport-Riesenevent befürworte, antworteten 38 Prozent mit "ja", 18 Prozent mit "eher ja". 25 Prozent sind gegen Olympia - das sind sieben Prozentpunkte mehr als im März.