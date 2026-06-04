Berlin/Düsseldorf/München - Mit einer gemeinsamen Aktion auf Instagram haben die beiden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (Bayern) sowie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) noch mal die Werbetrommel für Olympische Spiele in Deutschland gerührt. In dem 22 Sekunden langen Video sprachen sich die drei Politiker klar für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus. Heute muss das finale Konzept der Regionen digital beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgegeben werden.