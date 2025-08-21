 
Rennen in Unterpörlitz UP-Fahrt geht am Wochenende in dritte Auflage

Jessie Morgenroth

An diesem Wochenende geht das Bergaufrennen der besonderen Art in Unterpörlitz in die nächste Auflage. So kann man mitrollen:

 
Diese selbst gebauten Seifenkisten sind – neben vielen anderen Fahrzeugen – im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Foto: Morgenroth

Zur großen UP-Fahrt lädt der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) an diesem Samstag, 23. August, von 11 bis 18 Uhr in die Ahornallee nach Unterpörlitz ein. Zum dritten Mal gibt es den Bergaufsprint für die ganze Familie mit unmotorisierten Fahrzeugen (E-Bikes sind für Teilnehmer ab 50 plus zugelassen). Ob Laufräder, Roller, Fahrräder oder selbst gebaute Seifenkisten – der Kreativität der Fahrzeuge und Rollmittel sind keine Grenzen gesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie

UP-Fahrt Unterpörlitz: Dieses Rennen führt steil den Berg hinauf

12.08.2024 21:00 UP-Fahrt Unterpörlitz Dieses Rennen führt steil den Berg hinauf

Mit Renngefährten und anderen Renngefährten einen Berg hinabrasen? Kann jeder! In Unterpörlitz dreht man deshalb den Spieß um und rast bei der UP-Fahrt bergauf. Am Montag gab es die zweite Auflage des verrückten Rennens.

Unsere Empfehlung für Sie

Up-Fahrt Unterpörlitz: Erstes Bergauf-Rennen ein voller Erfolg

05.06.2023 20:59 Up-Fahrt Unterpörlitz Erstes Bergauf-Rennen ein voller Erfolg

Mit der Seifenkiste bergab fahren? Viel zu einfach! Deshalb gab es in Unterpörlitz am Montag das erste Bergauf-Rennen – die Up-Fahrt. Und nicht nur Seifenkisten gingen an den Start.

Der Fahrplan mit Teilnehmerzeiten ist im Internet einsehbar. Die schnellsten Teilnehmer und tollsten Seifenkisten werden prämiert.

Anmeldungen sind bis Samstagmorgen, 10.30 Uhr, möglich. Aber auch spontane Teilnehmer sind gern gesehen. Weitere Informationen, die Wettbewerbszeiten und Anmeldeinfos gibt es im Internet unter vss-ilmenau.de. jcm