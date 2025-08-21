Rennen in Unterpörlitz: UP-Fahrt geht am Wochenende in dritte Auflage

Zur großen UP-Fahrt lädt der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) an diesem Samstag, 23. August, von 11 bis 18 Uhr in die Ahornallee nach Unterpörlitz ein. Zum dritten Mal gibt es den Bergaufsprint für die ganze Familie mit unmotorisierten Fahrzeugen (E-Bikes sind für Teilnehmer ab 50 plus zugelassen). Ob Laufräder, Roller, Fahrräder oder selbst gebaute Seifenkisten – der Kreativität der Fahrzeuge und Rollmittel sind keine Grenzen gesetzt.