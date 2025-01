Rennen in Ruhpolding Biathletin Voigt im vorläufigen Aufgebot für Heimweltcup

Ruhpolding - Vanessa Voigt steht nach ihrer krankheitsbedingten Abreise aus Oberhof im vorläufigen Aufgebot für den zweiten Biathlon-Heimweltcup in Folge. Allerdings werde die Entscheidung, ob die 27-Jährige in Ruhpolding bereits am Donnerstag im Einzel oder erst im Massenstart dabei sein wird, kurzfristig fallen, erklärte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband. "Sollte Vanessa nicht an den Start gehen können, gehen wir in Hinblick auf die Weltmeisterschaften kein Risiko ein, und Marlene Fichtner rückt für sie ins Team", so Bitterling.