Rennen in Aserbaidschan Nach Ferrari-Frust von Baku: Nachtfahrt für Formel-1-Stars

Im Rennen, das für den 104-maligen Polesetter von Position zwölf begann, ließ ihn Lerclerc wie vom Kommandostand angewiesen vorbei - Hamilton hatte die zu dem Zeitpunkt besseren Reifen. Als sich das aber nicht auszahlte, bekam Hamilton die Order, Leclerc in der letzten Runde wieder passieren zu lassen.

Nur machte er das nicht so, wie es gedacht war. Leclerc hatte sich direkt Luft gemacht. "Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz", sagte Leclerc: "Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist." Immerhin: Hamilton kündigte eine Entschuldigung an.

Wie der Brite, der auch in Monaco ein Appartement hat, zurückgekommen ist, ist übrigens nicht überliefert. Im Wagen der Spontan-Fahrgemeinschaft Sainz-Leclerc saß Hamilton nicht.