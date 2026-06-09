„Rendezvous im Garten“Ort der Kreativität und des Austauschs
Evelyn Henniger 09.06.2026 - 14:00 Uhr
Unter dem Motto „Das Sehen“ standen Wahrnehmung, Entdeckung und neue Perspektiven am Hermann-Pistor-Gymnasium im Mittelpunkt.
Bei strahlendem Wetter und bester Stimmung fand am ersten Juniwochenende das diesjährige „Rendezvous im Garten“ am Hermann-Pistor-Gymnasium statt. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, den besonderen Schulgarten zu erkunden und ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm zu erleben.