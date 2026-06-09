Bei strahlendem Wetter und bester Stimmung fand am ersten Juniwochenende das diesjährige „Rendezvous im Garten“ am Hermann-Pistor-Gymnasium statt. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, den besonderen Schulgarten zu erkunden und ein abwechslungsreiches Kultur- und Mitmachprogramm zu erleben.