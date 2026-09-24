Schubkarren, Spaten und Hämmer statt schwerer Maschinen: Im Schmücker Graben unterhalb des Schneekopfes haben die Naturstiftung David und der Bergwaldprojekt e. V. zusammen mit 34 Freiwilligen in den vergangenen zwei Wochen wichtige Arbeiten für die Wiedervernässung des dortigen Moores durchgeführt. Gemeinsam verschlossen sie alte Entwässerungsgräben und schufen damit die Voraussetzung dafür, dass künftig mehr Wasser im Moor verbleibt.