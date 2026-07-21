Ein Mann, der schwere Verluste ertrug

Neben der Geschichte der Tochter entsteht nach und nach auch ein anderes Bild von René Goscinny. Nicht das des gefeierten Humoristen, sondern das eines Mannes, der selbst schwere Verluste mit sich trug.

Anne entdeckt Briefe, erfährt vom Schicksal seiner während der Schoah deportierten und ermordeten jüdischen Verwandten und begreift, dass ihr Vater seine eigene Trauer nie wirklich ausgesprochen hat.

Ein Vater, den die Welt nicht kannte

Obwohl René Goscinny als weltberühmter Autor allgegenwärtig bleibt - Schulen, Bibliotheken und Straßen tragen seinen Namen, seine Figuren leben weiter -, kreist dieses Buch nie um Ruhm oder literarisches Erbe.

Im Gegenteil: Immer wieder zeigt Anne Goscinny, wie widersprüchlich es ist, Waise eines berühmten Vaters zu sein. Die ganze Welt kennt seine Figuren, aber niemand kennt den Vater, der seiner Tochter zum zehnten Geburtstag nicht mehr gratulieren konnte.

Anne Goscinny ist mit diesem Brief ein stilles, außergewöhnlich schönes Buch gelungen. Es ist persönlich und literarisch anspruchsvoll. Wer René Goscinny nur als Schöpfer unsterblicher Comicfiguren kennt, entdeckt hier den Menschen hinter dem Mythos.