Nach Elfmeter-Fehlschuss: Trost für Stürmer Claude-Maurice

"Das Gefühl ist, dass wir das Spiel eher verloren haben, als dass wir den Punkt geholt haben", meinte der Coach. Und die Tatsache, so etwas nach einem Match gegen eine Spitzenmannschaft sagen zu können, stimme ihn schon wieder optimistisch für das Saisonfinale. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky ist der FC Augsburg bei Bayer Leverkusen und damit nach Hoffenheim dem nächsten Anwärter auf einen Startplatz im Europapokal zu Gast.