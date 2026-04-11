Augsburg - Normalerweise ist eine Punkteteilung gegen einen Champions-League-Anwärter für den FC Augsburg ein Erfolg. Dieses 2:2 (2:2) gegen die TSG Hoffenheim im Freitagabendspiel der Bundesliga aber lässt die Schwaben eher hadern, anstatt zufrieden zu sein. "Es ärgert uns massiv, dass es am Ende des Tages nicht drei Punkte geworden sind, die wir aus meiner Sicht heute verdient gehabt hätten", resümierte Trainer Manuel Baum. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw sagte: "Es fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte."