Religionsgemeinschaften Hinweisschild zu Freitagsgebet beschmiert - zuvor Drohungen

Penzberg (dpa/lby) - Vor der Schmiererei auf einem Hinweisschild zum Freitagsgebet der islamischen Gemeinde Penzberg hat es nach Angaben des dortigen Imams bereits Drohungen gegeben. "Darunter fanden sich zahlreiche hasserfüllte Beiträge und auch Aussagen, wonach das muslimische Hinweisschild bald "Geschichte" sein werde", teilte Benjamin Idriz mit. "Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die Beschädigung gezielt aus Ablehnung gegenüber dem Schild erfolgt ist." Ob dies tatsächlich so ist, müssten die Ermittlungen zeigen.