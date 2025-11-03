Religionsgemeinschaft: Zwei Festnahmen nach Vorfällen mit explosiven Flaschen

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Nach mehreren Vorfällen mit explosiven Plastikflaschen im Berchtesgadener Land hat die Polizei ein Duo festgenommen. Der 15-Jährige und der 18-Jährige stünden im Verdacht, Ende Oktober in Bad Reichenhall Flaschen entsprechend präpariert zu haben, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe die Flasche kontrolliert unschädlich gemacht. Jetzt prüfen die Beamten, ob die beiden auch für die Explosion einer Flasche Mitte Oktober verantwortlich sein könnten, bei der ein Polizist schwer verletzt worden war.