Religionsgemeinschaft: Zwei Festnahmen nach Vorfällen mit explosiven Flaschen

Den Angaben zufolge war der verletzte Beamte am Montag zum ersten Mal nach dem Vorfall am 15. Oktober wieder im Dienst. Er war mit seinen Kollegen zu einem regelmäßigen Treffen der Zeugen Jehovas gerufen worden, weil es damals vor dem Gebäude zu Störungen gekommen war. Bei dem Einsatz explodierte eine präparierte PET-Flasche und verletzte den 28-Jährigen erheblich. Ähnliche Störaktionen hatte es den Beamten zufolge bereits in der Vergangenheit gegeben.