München/Bamberg (dpa/lby) - Und wenn "Stille Nacht" in der Adventszeit noch so oft aus Lautsprechern im Kaufhaus dudelt - in den Kirchen gibt es dieses Lied genau einmal zu hören: in der Christmette am Heiligabend. Die Gotteshäuser im Freistaat dürften an diesem Abend zwar deutlich voller sein als sonst. Doch vermutlich sind die Zeiten vorbei, als sich beim Weihnachtsgottesdienst auch all jene Gemeindemitglieder in die Bänke drängelten, die sonst das Jahr über die Kirche nicht betraten.