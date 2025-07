Religion und Steuern: Austritte aus der Kirche sind teurer geworden

Austritt beim Standesamt erklären

Wer in Thüringen lebt und aus der Kirche austreten will, muss den Kirchenaustritt gegenüber dem Standesamt an seinem Hauptwohnsitz erklären. Nach Angaben der Stadtverwaltung Jena muss eine solche Erklärung persönlich auf dem Amt abgegeben werden, sie kann nicht zum Beispiel per E-Mail erfolgen. "Jede Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann ihren Austritt aus der Kirche erklären", heißt es auf der Webseite dieser Stadtverwaltung.