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Religion "Suff oder Heiliger Geist?" - Spontantaufe in der Gera

Die Begegnung eines Brandenburger Pfarrers mit Mittelalter-Fans beim Erfurter Krämerbrückenfest führt zum spontanen Tauffest im Wasser. Der Geistliche bittet die Bekehrten aber, darüber zu schlafen.

Religion: Suff oder Heiliger Geist? - Spontantaufe in der Gera
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Nach einer Begegnung mit einem Brandenburger Pfarrer beim Erfurter Krämerbrückenfest entscheiden sich drei Mittelalter-Fans für eine spontane Taufe. (Symbolbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Erfurt/Marienfließ - Was als Spontanbegegnung eines Pfarrers mit Mittelalter-Fans beim Erfurter Krämerbrückenfest begann, endete am vergangenen Sonntag mit einer Spontantaufe in der Gera in der Thüringer Landeshauptstadt. Wie der Brandenburger Pfarrer Helmut Kautz aus Marienfließ (Landkreis Prignitz) mitteilte, war er wegen eines Ausbildungsseminars der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland im Erfurter Augustinerkloster und nutzte den Samstagabend im Anschluss für einen Besuch des beliebten Festes. 

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Kurz vor Mitternacht schließlich sei er mit einer "Mittelaltergruppe" ins Gespräch gekommen, darunter "viele Menschen, die sich selbst als Heiden bezeichneten", so der Geistliche. Als drei von ihnen im Verlaufe des Gesprächs spontan den Wunsch äußerten, sich an Ort und Stelle taufen zu lassen, sei sich Kautz selbst nicht sicher gewesen: "Mitten in der Nacht fragte ich mich natürlich: Ist das jetzt Suff oder Heiliger Geist?" 

Daher verabredete sich der Pfarrer für den Mittag des Folgetags mit den drei Bekehrten. Die folgten der Einladung, sodass es am Sonntag zur spontanen Dreifachtaufe in der Gera in der Erfurter Altstadt kam. Ein Video, das der Brandenburger Pfarrer auf YouTube veröffentlicht hat, zeigt die ungewöhnliche Begegnung.