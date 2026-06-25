Religion "Suff oder Heiliger Geist?" - Spontantaufe in der Gera

Erfurt/Marienfließ - Was als Spontanbegegnung eines Pfarrers mit Mittelalter-Fans beim Erfurter Krämerbrückenfest begann, endete am vergangenen Sonntag mit einer Spontantaufe in der Gera in der Thüringer Landeshauptstadt. Wie der Brandenburger Pfarrer Helmut Kautz aus Marienfließ (Landkreis Prignitz) mitteilte, war er wegen eines Ausbildungsseminars der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland im Erfurter Augustinerkloster und nutzte den Samstagabend im Anschluss für einen Besuch des beliebten Festes.