Religion "Suff oder Heiliger Geist?" - Spontantaufe in der Gera

Kurz vor Mitternacht schließlich sei er mit einer "Mittelaltergruppe" ins Gespräch gekommen, darunter "viele Menschen, die sich selbst als Heiden bezeichneten", so der Geistliche. Als drei von ihnen im Verlaufe des Gesprächs spontan den Wunsch äußerten, sich an Ort und Stelle taufen zu lassen, sei sich Kautz selbst nicht sicher gewesen: "Mitten in der Nacht fragte ich mich natürlich: Ist das jetzt Suff oder Heiliger Geist?"