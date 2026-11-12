Religion: Pen Berlin kritisiert Ermittlungen gegen Houellebecq

Berlin/Paris - Die Autorenvereinigung Pen Berlin hat die Ermittlungen gegen den französischen Bestsellerautor Michel Houellebecq wegen umstrittener Äußerungen über Muslime als Angriff auf die Meinungsfreiheit kritisiert. Bereits das Einleiten eines Strafverfahrens und Polizeimaßnahmen wie eine Hausdurchsuchung könnten abschrecken und einschüchtern, teilte die Autorenvereinigung mit. Um das freie Wort zu gewährleisten, genüge es nicht, dass keine Zensur stattfinde. Es dürfe auch nicht der geringste Anschein einer Zensur erweckt werden.