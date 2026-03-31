Würzburg (dpa/lby) - Die Palmsonntagsprozession in Würzburg ist durch einen Mann gestört worden. Laut Polizei sei der Unbekannte kurz nach Beginn der Veranstaltung in der Kirche in Richtung Altar gelaufen und habe ein Buch mit arabischen Schriftzeichen hochgehalten. Danach habe er sich von zwei Zeugen widerstandslos nach draußen begleiten lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder Videoaufnahmen gemacht haben. Den Angaben zufolge nahmen rund 70 Menschen an der Prozession teil.