Amberg (dpa/lby) - Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern (ELKB) rückt bei ihrer Herbsttagung in Amberg die Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 in den Mittelpunkt. Überdies will das Kirchenparlament Weichen im Transformationsprozess stellen und über Gesetzesvorlagen abstimmen. Die 108 Mitglieder der Synode tagen von Sonntag, 24. November, bis Mittwoch, 27. November.