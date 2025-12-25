Religion "Konsum füllt Leere nicht auf" – Ramelow für mehr Begegnung

Erfurt - Angesichts der Folgen von Digitalisierung im Alltag hat Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow für mehr Begegnungen geworben. "Wir brauchen Räume, in denen sich Menschen wieder begegnen können", sagte Ramelow in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "Web.de News". Er monierte, dass es immer weniger Dorfläden und Dorfkneipen gibt. "Immer weniger Menschen kommen in den Gottesdienst. Aber die Sehnsucht, miteinander etwas zu erleben, ist immer noch da."