Religion: Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche

Lutherstadt Wittenberg - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) verstärkt ihre Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Partnerkirche. In Zeiten sich stark wandelnder Kontexte, vor allem im politischen Bereich, bekräftige man den Wunsch, als Partnerkirchen weiterhin gemeinsam unterwegs zu sein, heißt es in einer Absichtserklärung. Sie wurde am Wochenende in Lutherstadt Wittenberg von EKM-Landesbischof Friedrich Kramer und Freeman Palmer von der Central Atlantic Conference der United Church of Christ (UCC) unterzeichnet.