Religion: Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche

Das Ziel: "Ideologische Spaltung der Welt überwinden"

"Wie bereits in Zeiten des Kalten Krieges Kontakte auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gepflegt wurden, so ist es uns auch heute im Kontext des wachsenden Nationalismus wichtig, Beziehungen zwischen beiden Kirchen und Ländern zu pflegen und zu fördern, um die ideologische Spaltung der Welt überwinden zu helfen", heißt es in der Erklärung weiter. Die Absichtserklärung sieht unter anderem gemeinsame Besuche und Austauschprogramme auf allen kirchlichen Ebenen vor.