Vor 20 Jahren war Ilse Pohlan „auf das Schlimmste“ vorbereitet. „Und dann war ich überwältigt von dem herzlichen Empfang hier. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man als sektenverdächtig daherkommt“, erinnerte sie sich. Unter dem Namen Lama Yeshe Sangmo leitet sie das Dhagpo Möhra, das sich in zwei Jahrzehnten aus einer ehemaligen, verfallenen Ausflugsgaststätte auf der Hofmannshöhe – im Volksmund „Kosmos“ genannt – zu einem lebendigen spirituellen Zentrum entwickelt hat.